Климкин рассказал, как МИД Украины использует меджлисовцев в Крыму

30.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина использует членов и сторонников запрещенного в РФ экстремистского Меджлиса в Крыму как своих неофициальных дипломатов.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, отправить в Крым консульских работников МИД Украины, даже тех, что работают в Москве, Киев не может, потому что это будет означать признание российского статуса полуострова.

«У нас нет консульских служб на оккупированных территориях. То, что мы делаем сейчас, вся эта организация ведется через Меджлис, в частности, через Ахтема Чийгоза. Представители (МИД. – авт.) не могут приехать на оккупированную территорию, поскольку, если мы приедем на оккупированную территорию, это будет наглядное признание, и вот так Россия сразу это все покажет. Потому мы и работаем именно через Меджлис и через наших там друзей», – заявил Климкин.

Напомним, ранее меджлисовцы организовали сбор денег и вещей для задержанных ФСБ украинских военных моряков.