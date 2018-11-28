Меджлисовцы скинулись на тапочки и зубные щетки для задержанных украинских моряков

28.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Меджлисовцы организовали сбор денег для задержанных ФСБ украинских военных моряков.

Так, «скинуться» в своем блоге призывает зампредседателя запрещенной в РФ организации Нариман Джелялов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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“Все кто в Крыму хочет помочь пленённым украинским морякам может присылать средства на этот киви кошелёк. Кошелёк открыт на мое имя”, – написал Джелялов.

А пропагандист Меджлиса Осман Пашаев, также объявивший сбор денег, отчитался, что за сутки удалось собрать порядка 130-ти тысяч гривен:

«Собрали 128 тысяч 297 гривен. Отчет на 35 листах».

Несут для задержанных моряков и вещи, пишет в своем блоге меджлисовский функционер Заир Смедляев:

«Как и обещал хороший человек, он уже принёс 20 тапочек, зубных щёток и зубных паст».

«Обращаюсь к тем, кто сможет помочь. У нас есть размеры одежды и обуви моряков. Убедительная просьба если возникло желание помочь постарайтесь перенести новую одежду или по крайне мере в достойном виде», – добавляет член Меджлиса Риза Асанов.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон». После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

На Украине в ответ на это созвали СНБО и Верховную Раду и ввели военное положение в 10 областях, граничащих с РФ.