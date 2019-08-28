Климкин: Того, чего больше всего боится Россия, больше нет

28.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Так называемое «единство» Запада в вопросе Украины рушится на глазах. Это показали итоги саммита «Большой семерки», а также разговоры о возможном возвращении Российской Федерации в этот клуб.

Об этом в эфире харьковского телеканала АНТ заявил пока еще министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, он считает главной задачей для Киева «сохранить солидарность западного мира», поскольку «это то, чего больше всего боится Россия».

Тем не менее, Климкин тут же признал, что задача провалена, о чем свидетельствует состоявшийся саммит G7.

«У нас всегда была солидарность, солидарность западного мира. Вот этот саммит показал, что солидарности относительно отношения к России, в частности ее участия в «семерке», больше нет», – сказал уходящий министр.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», французский президент Эммануэль Макрон предложил вернуть РФ в G8, что было поддержано президентом США Дональдом Трампом. Однако идею отклонила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются… Китай выдвинулся в первые ряды, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», – также заявил Макрон накануне.

Он указал на важность «глубокого переосмысления» отношений с Москвой, так как без ее участия европейский континент «никогда не будет стабильным».