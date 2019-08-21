В Киеве царит полное уныние после зарубежного триумфа Путина

21.08.2019, Киев, Владимир Гладков

После словесного желания лидеров Германии и Франции вернуть Россию в ПАСЕ, и его успешного воплощения в жизнь, слова западных лидеров о возвращении России в G8 могут оставить Украину один на один со своими проблемами.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила избранный депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видите, после возвращения России в ПАСЕ, когда «было бы неплохо», как сказал Макрон и Меркель, и они вернулись, конечно, это тревожное заявление, потому что, действительно, встреча Путина и Макрона перед встречей Большой семёрки, вы знаете, что они будут встречаться через несколько дней, конечно, тревожное заявление.

И возвращение России в Большую восьмёрку – это, фактически, отступление от тех принципов и от тех, собственно, санкционных принципов, которые стояли ещё пять лет назад, и Украина могла сказать, что за нас защищается цивилизованный мир. К сожалению, мы остаёмся один на один…

То, что Россия вернётся в Большую восьмёрку, конечно, ударит, очень ударит по Украине, потому что у нас останется всё меньше и меньше аргументов в международном сообществе, когда мы говорим об ООН, когда мы говорим о ЕС – очень тяжело сказать, это негативная реакция», – сокрушалась она.

Экс-депутат Верховной Рады Виталий Журавский также обратил внимание, что и президент Франции Эммануэль Макрон, и президент США Дональд Трамп, которые заявили о желании вернуть Россию в G8, опираются на нежелание Трампа вести «холодную войну», вместо этого развивая бизнес.

«Была встреча с Макроном у Путина, и что заявил Макрон? «Мы хотим вернуть Россию в клуб великих держав, но при условии выполнения Минских договорённостей», – так было сказано. О Крыме ни слова. Далее заявление Трампа. Фактически, он сказал то же самое, только другими словами и другой президент, более могущественного государства.

Суть в том, что внешней политики, как независимой, суверенной Европы нет, давайте скажем откровенно, это, в основном, проамериканская политика. Трамп хочет наладить отношения с Россией. Комиссия Мюллера ничего не доказала, это оказалось мыльным пузырём, они хотят вернуть Россию для того, чтобы не возвращаться к «холодной войне», а развивать бизнес», – заметил Журавский.

Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сокрушался, что встреча Макрона с Путиным продемонстрировала: Запад дает Кремлю карт-бланш.