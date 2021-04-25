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25.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина
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Климкин: Задача Путина – не захватить, а чтобы нас не было

Новости Украины

Цель президента России Владимира Путина не захватить самостийную Украину, а сделать так, чтобы её не стало.

Об этом в эфире телеканала «Espreso tv» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая напомнила высказывание вице-премьера Украины, министра по делам «оккупированных территорий» Алексея Резникова о том, что президент РФ Владимир Путин де-факто признал республики Донбасса, назвав их ЛНР и ДНР, вместо «Отдельных районов Луганской и Донецкой областей».

«Я считаю, что формально и юридически Путин пока что этого не признал, – прокомментировал Климкин. – Будет много спекуляций, что он готовится к этому и проведет это по абхазскому сценарию. Я, конечно, не занимаюсь сравнением. Такая опция в Кремле точно есть».

«Но я думаю, что Путин её (опцию абхазского сценария – ред.) задействует только когда поймёт, что он не сможет нам втюхать это (Донбасс – ред.) под российским руководством, чтобы мы платили, а он руководил. И на самом деле, его цель очень простая: она состоит не в том, чтобы нас захватить, а в том, чтобы нас не было», – добавил Климкин.

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