//exit;
18.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
Просмотров:

Климкина после отставки зовут в кино на роль Шарикова

Министру иностранных дел Украины Павлу Климкину после отставки стоит стать актёром и сыграть персонажа Шарикова в ремейке фильма «Собачье сердце». С таким предложением в эфире телеканала «Россия-1» выступил редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я бы посоветовал министру иностранных дел на Украине господину Климкину после отставки очень серьёзно задуматься о кинематографической карьере. Очень характерный персонаж. Если будут делать ремейк «Собачьего сердца», то Климкин мог бы очень удачно сыграть роль Шарикова.

Помните, там в конце вопрос: «А как же он служил в очистке?». Вот и здесь вопрос: «Как же он служил в украинском МИДе?» – это был бы финал карьеры этого выдающегося персонажа», – отметил Коротченко.

Напомним, нелепые наряды Павла Климкина давно стали притчей во языцех.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть