Климкина после отставки зовут в кино на роль Шарикова

18.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Министру иностранных дел Украины Павлу Климкину после отставки стоит стать актёром и сыграть персонажа Шарикова в ремейке фильма «Собачье сердце». С таким предложением в эфире телеканала «Россия-1» выступил редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы посоветовал министру иностранных дел на Украине господину Климкину после отставки очень серьёзно задуматься о кинематографической карьере. Очень характерный персонаж. Если будут делать ремейк «Собачьего сердца», то Климкин мог бы очень удачно сыграть роль Шарикова.

Помните, там в конце вопрос: «А как же он служил в очистке?». Вот и здесь вопрос: «Как же он служил в украинском МИДе?» – это был бы финал карьеры этого выдающегося персонажа», – отметил Коротченко.

Напомним, нелепые наряды Павла Климкина давно стали притчей во языцех.