Климкина сравнили с одержимым ядерной войной албанцем

10.01.2019, Киев

Заявления главы МИД Украины о запрете на въезд в страну граждан РФ и закрытии избирательных участков в РФ очень напоминают действия лидера коммунистической Албании Энвера Ходжа.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шаги, которые предлагает тот же самый Климкин, можно сравнить разве что с действиями лидера коммунистической Албании Энвера Ходжа, который весь мир объявил врагами, запретил въезд-выезд из страны и всех граждан пугал близкой ядерной войной и заставлял строить будки на случай этой войны. То, что сейчас предлагают наши чиновники, мне очень напоминает албанскую коммунистическую риторику», – сказал Бондаренко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее украинский композитор высказал мнение, что все проблемы в стране от деятелей вроде Климкина, который позорит Украину одним своим видом.