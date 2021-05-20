Климкин: «Чтобы Путин не напал, надо задержать окончание СП-2 на полгода»

20.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Новая парламентская коалиция в Германии, которая придёт к власти после парламентских выборов в сентябре этого года, должна будет учесть интересы Украины и остановить «Северный поток-2».

Об этом эфире «4 канала» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть шанс задержать строительство «Северного потока-2» на полгода, до того, как в Германии придёт новая коалиция. А она точно будет новой, но тем не менее она будет другой, скорее всего при участии «зелёных». Будут непростые юридические вопросы, связанные с выходом из «Северного потока-2», но хотя бы остановить этот проект до того момента, как будут известны все детали и будет на сто процентов учтены интересы Украины, в том числе безопасность.

Потому что если не будет транзита, то мы превращаемся не в элемент транзита, а элемент диверсификации, тогда что мешает Путину пойти вперёд? А он делает вокруг Украины все эти хороводы, посмотрите российские медиа. Нам нужно использовать любую возможность в плане безопасности. Но это всё не означает, что угроза вокруг нас куда-то пропадёт», – сказал Климкин.

Напомним, ранее в США заявили, что «Северный поток-2» будет достроен , поскольку этот проект поддерживает целый ряд немецких политических сил и бизнес.