Клоун Макрон и жулик Эрдоган окончательно дискредитировали «Крымскую платформу» – Матвейчев

24.08.2022  23:09 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Турция, Украина, Франция
Новости Украины

Антироссийский саммит «Крымская платформа» понизил уровень политиков, на нем выступающих. Сам характер мероприятия, приуроченного ко Дню независимости Украины, говорил о полной утрате суверенитета и рабском положении перед США.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Антироссийский саммит «Крымская платформа» понизил уровень политиков, на нем выступающих. Сам характер мероприятия, приуроченного...

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«Всю эту крымскую платформу можно назвать обычным цирком, балаганом, и так к этому относиться. Мы же не ждем последствий от похода в цирк, чтобы на разных зверей посмотреть, на клоунов, – То, что Макрон и Эрдоган принимают в этом всем участие, и даже «подхрюкивают» Зеленскому опускает их как политиков – на уровень. Макрон заявляет о каком-то международном праве, при том, что он был одним из гарантов выполнения «минских соглашений», принимал в Париже Путина и Зеленского, говорил, что соглашения будут исполняться, и после ничего не сделал для этого – мы видим, что все уже давно забыто.

Что касается президента Турции Эрдогана, то он живет в средневековье, до сих пор думает, что Крым должен быть Крымским ханством в составе Османской империи. Все эти люди, которые живут иллюзиями и фантазиями прошлого и какой-то нереальности, они в итоге кончают тем, что спотыкаются на ровном месте – слишком высоко в облаках своими мыслями витают и не заметили камушек под ногами. Эрдоган как раз спотыкался, чуть не залетел под американский переворот, и только вмешательство России и предупреждение спасло его. И он одумался по отношению к американцам так же, как и Лукашенко, но все равно продолжает не извлекать уроков, а дальше бредить идеями «Великого Турана» и Крымом».

По словам эксперта, президент Турции делает «серьезное лицо» на подобных форумах, но ведет себя как «мелкий жулик со стамбульского базара», поскольку серьезных достижений ни в международной политике, ни в экономике своей страны не получил. Что же касается президента Зеленского, то здесь на лицо «патологическое мышление наркомана», который не опасен для государства в целом, но несет угрозу его отдельным гражданам. Рано или поздно такого злоумышленника изловят и будут либо принудительно лечить, либо лишат возможности вредить.

«Весь этот саммит был приурочен ко дню независимости Украины, и здесь нужно понимать, что никакой независимости у Украины никогда не было, – отметил Матвейчев. – Воспользовавшись путчем в СССР, руководство Украины объявило независимость без каких-либо референдумов. И ладно бы они были независимы, как взрослый человеком с огромным богатством, доставшимся от Советского союза, без долгов, с самой богатой экономикой, выходом к морю и плодородными почвами. Они могли бы, наверное, спокойно, дружно с Россией и с другими сопредельными странами – стать одной из богатейших стран Европы.

Но уже на следующий день продали свою независимость «за печеньки» американцам и превратили сами себя в рабов: стали брать кредиты, обслуживать их разными обязательствами антироссийского характера, проводить русофобскую политику и торговать русофобией. И постепенно доигрались до спецоперации. В конце концов, профукают всю страну и закончат тем, что будут прятаться, как крысы по убежищам и схронам. Как в свое время достали и Махно, и Бандеру, так и их достанут. Всевозможных народных мстителей найдется много».

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