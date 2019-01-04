«Клоун нам не навредит» – Карасев объявил Зеленского украинским Трампом

04.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский шоумен Владимир Зеленский является не худшим вариантом будущего президента Украины и вряд ли сможет наделать глупостей в руководстве страной.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, сторонники действующего президента Петра Порошенко, поднимая шумиху вокруг выдвижения Зеленского, лишь создают ему дополнительный пиар.

«Я думаю, что Зеленский – самостоятельный человек. А говорить, что за ним кто-то стоит… В украинской политике всегда кто-то за кем-то стоял, поэтому здесь никакой сенсации нет. Но то, что он человек умный, современный и достойный баллотироваться в президенты, это так, безусловно. Я смотрю, что сейчас происходит в Фейсбуке: лояльное президенту фейсбук-сообщество просто бьется в истерике от того, что он заявил, что идет в президенты. Вы же только ему содействуете и даете хайп, потому что он – медийный герой первых дней нового года», – сказал эксперт.

При этом он предположил, что в современной мировой политике открыт новый тренд на избрания главами государств «клоунов».

«Нужно ближе быть к людям, в конце концов клоуны выигрывают выборы. И в Италии, и сколько говорили про Трампа «рыжий клоун». Может тренд такой сегодня, что клоуны выигрывают выборы. И не нужно нагонять, вряд ли Зеленский выйдет во второй тур, там будет Тимошенко и еще кто-то, но не Зеленский. Но если наши люди готовы голосовать за клоуна, то это значит, что они верят в нашу демократию, что даже клоун не сможет здесь натворить каких-то дел, что все будет плохо. У нас есть государство, государственный аппарат и государственные люди, и даже если клоун придет, ему не позволят наделать глупостей», – резюмировал Карасев.

Напомним, ранее украинский политолог Юрий Романенко высказал мнение, что предвыборная ситуация для Петра Порошенко становится угрожающей после выдвижения в президенты Владимира Зеленского, чей рейтинг уже сегодня, по замерам некоторых компаний, опережает популярность действующего президента.