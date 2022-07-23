«Ключевой риск»: украинская пропаганда недовольна сделкой по зерну

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Новости Украины

Заключенная в Стамбуле сделка о вывозе зерна из украинских портов чревата для Киева неприятными последствиями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет издаваемый на западные деньги киевский журнал «Український тиждень», являющийся одним из наиболее одиозных рупоров антироссийской пропаганды.

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«Российская сторона значительно меньше распространяется о деталях соглашений, однако известно, что РФ и ООН подписали меморандум «о взаимопонимании по экспорту российской сельскохозяйственной продукции и удобрений» сроком на три года. Соответствующее объявление за подписью Сергея Лаврова распространило российский МИД. Ни деталей этого документа, ни того, связан ли он с разблокировкой украинских портов, не сообщают. Вообще слово «меморандум» намекает, что документ несет мало практической ценности. Обычно это просто заявление о намерениях. Однако именно для России также практическая составляющая этого вопроса не столько в экономике, сколько в политике», – пишет издание.

При этом в публикации отмечается, что двумя днями ранее произошло введение нового пакета санкций ЕС против России, в котором произошло ослабление антироссийских санкций в нескольких отраслях, среди которых «сделки с сельскохозяйственной продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны». А после сделки в Стамбуле МИД РФ заявил:

«Хорошо, что Вашингтон и Брюссель перестали препятствовать достижению сегодняшних договоренностей».

Автор публикации считает, что теперь ему стало понятно, к чему клонит Москва.

«В публичном поле она постарается распространять одно простое сообщение: снятие санкций в обмен на уступки Кремля – работающая модель. Это публичная альтернатива двум другим предлагаемым моделям решения проблемы войны, которые обсуждают на Западе: помощь Украине вплоть до военного поражения Москвы и ослабление России вплоть до ее экономического краха. То же Москва продвигала и раньше, но ситуация изменилась. После Стамбула у нее будет практическое подтверждение действенности желаемого подхода», – говорится в статье.

Впрочем, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк поспешил заявить, что речь о возобновлении переговоров с РФ не идет.

«Однако другие стороны будут продвигать публике на Западе победу «голубей мира». Это будут делать и Эрдоган, и Гутерриш, и сама Москва, и всевозможные интеллектуалы и аналитики. В этом и состоит ключевой риск для Украины, который несут стамбульские договоренности», – резюмирует «УТ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве считают, что Турция покупает у России украинское зерно.

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