Клюнул жареный петух: Зе-офис призвал украинцев к экономии электроэнергии

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Новости Украины

Украинские власти призывают население ограничить потребление электроэнергии

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале написал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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«В результате сегодняшнего обстрела рашистов убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей», – написал Тимошенко.

Напомним, что сегодня российские силы нанесли удары по критической инфраструктуре Украине, в частности по ряду генерирующих электроэнергию объектов. В результате удара несколько крупных городов Украины были обесточены, во многих областях начались веерные отключения.

Кроме того, в ряде населенных пунктов отсутствует водоснабжение, а также пропал интернет, в том числе мобильный.

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