Украинцев призвали «прикрутить» все электроприборы
После ударов РФ по критической инфраструктуре, украинцам необходимо готовиться к «одному из самых сложных вечеров для украинской энергетики», когда с 17.00 до 23.00 настанет пик потребления электроэнергии.
Об этом в своём тг-канале написал глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Комитетчик пожаловался на удары со стороны РФ по большому количеству электростанций и подстанций, в результате которых в одних регионах временно отсутствует электроэнергия, а в других введены графики веерных отключений.
«Вечерний пик потребления в значительной степени связан с потреблением домохозяйств. Если сегодня вечером вы сможете использовать меньше электроэнергии, то это существенно поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях.
Наиболее энергозатратными являются следующие приборы:
– электрообогреватели
– бойлеры
– кухонная электроплита,
– микроволновка,
– стиральная машина,
– электрический духовой шкаф,
– электрочайник (кофеварка),
– утюг
– посудомоечная машина
– кондиционер
– зарядные устройства
– пылесос
– компьютер
– телевизор», – написал Герус.
Он призвал население сегодняшним вечером минимизировать использование таких приборов, а взамен пользоваться ими ночью или в обеденное время дня.
«Сегодня вечером и следующие несколько дней давайте сделаем все возможное, чтобы минимизировать потребление электроэнергии в 17.00-23.00», – добавил депутат.
Также для успокоения украинцев он добавил, что энергетики уже работают над тем, чтобы возобновить и обеспечит бесперебойную работу станций.
Перебои со светом сказались и в работе пунктов пропуска на границе.
«В связи с вражескими обстрелами и повреждением объектов критической инфраструктуры на западе Украины, возможны перебои в работе пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Республикой Молдова.
Просим граждан учесть данную информацию при планировании заграничных поездок», – призывает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
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