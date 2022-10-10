Украинцев призвали «прикрутить» все электроприборы

10.10.2022  15:35 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Украина, Энергетика
Новости Украины

После ударов РФ по критической инфраструктуре, украинцам необходимо готовиться к «одному из самых сложных вечеров для украинской энергетики», когда с 17.00 до 23.00 настанет пик потребления электроэнергии.

Об этом в своём тг-канале написал глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После ударов РФ по критической инфраструктуре, украинцам необходимо готовиться к «одному из самых сложных...

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Комитетчик пожаловался на удары со стороны РФ по большому количеству электростанций и подстанций, в результате которых в одних регионах временно отсутствует электроэнергия, а в других введены графики веерных отключений.

«Вечерний пик потребления в значительной степени связан с потреблением домохозяйств. Если сегодня вечером вы сможете использовать меньше электроэнергии, то это существенно поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях.

Наиболее энергозатратными являются следующие приборы:

– электрообогреватели

– бойлеры

– кухонная электроплита,

– микроволновка,

– стиральная машина,

– электрический духовой шкаф,

– электрочайник (кофеварка),

– утюг

– посудомоечная машина

– кондиционер

– зарядные устройства

– пылесос

– компьютер

– телевизор», – написал Герус.

Он призвал население сегодняшним вечером минимизировать использование таких приборов, а взамен пользоваться ими ночью или в обеденное время дня.

«Сегодня вечером и следующие несколько дней давайте сделаем все возможное, чтобы минимизировать потребление электроэнергии в 17.00-23.00», – добавил депутат.

Также для успокоения украинцев он добавил, что энергетики уже работают над тем, чтобы возобновить и обеспечит бесперебойную работу станций.

Перебои со светом сказались и в работе пунктов пропуска на границе.

«В связи с вражескими обстрелами и повреждением объектов критической инфраструктуры на западе Украины, возможны перебои в работе пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Республикой Молдова.

Просим граждан учесть данную информацию при планировании заграничных поездок», – призывает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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