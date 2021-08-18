Сборник рассказов Шойгу вырвался в тройку лидеров на книжном рынке России

18.08.2021, Москва, Максим Карпенко

Автобиографический сборник рассказов «Про вчера» министра обороны Сергея Шойгу оказался в тройке лидеров по продажам двух крупнейших российских издательства – «АСТ» и «Эксмо», которые занимают 80% отечественного рынка.

Накануне в издательствах состоялась внутренняя премия «Признание года». Первое место получил Борис Акунин с романом «Просто масса», «серебро» досталось роману «Оправдание острова» Евгения Водолазкина, а третье место завоевал Шойгу.

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Высокие позиции, которые получил глава Минобороны среди «зубров» литературы, – показательны, считает российский политолог Сергей Марков.

«Это говорит, во-первых, о яркости прозы Шойгу. Он – человек с творческим потенциалом. Это говорит и о популярности лично Шойгу – люди к нему относятся позитивно, соответственно, и к его книге», – заявил Марков.

С ним согласился известный российский публицист Александр Проханов:

«Это говорит о том, что Шойгу пользуется колоссальной популярностью в народе. Он очень известен и вызывает огромный интерес как у симпатизантов, так и противников. Современная армия, которую представляет Шойгу, представляет собой один из самых загадочных и модных развивающихся инструментов воздействия – это тоже побуждает людей интересоваться… Эта книга поясняет, что ждать от него, какая у него лексика, какие ценности, какие у него не просто заслуги во время тушения пожаров и присоединения Крыма, а как он видит страну, ее будущее, которое для многих из нас затуманено. Вот этим я и объясняю популярность книги», – сказал Проханов.

Напомним, сборник рассказов «Про вчера» повествует о жизни страны и простых людей в 90-е и начале 2000-х годов, и о событиях, происходивших в то время, когда автор еще работал в МЧС. Книга интересна не только как автобиографическая литература – автор без прикрас рассказывает о реалиях «святых девяностых», когда либералы имели ключевое влияние на происходящее в РФ.