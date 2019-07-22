Коалиция «Слуги» и «Голоса» оставит украинцев без порток – экс-нардеп

22.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Коалиция в новой Верховной Раде будет либо однопартийной, либо на двоих при большом желании США, но в любом случае окажется управляемой извне.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил одиозный экс-нардеп Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не будет никакой коалиции на троих, в лучшем случае на двоих, и то, если скажут из-за океана. А так, будет абсолютно однопартийная монокоалиция, которая будет полностью неолиберальной, которая будет полностью управляемая снаружи, премьер будет назначен и согласован снаружи, и страна, на самом деле, столкнётся с чрезвычайными вызовами», – предупреждает Мосийчук.

Бывший депутат от националистической партии «Свобода» и экс-сотрудник СБУ Юрий Михальчишин также добавил, что коалиция в Раде соберётся из «Слуги народа» и «Голоса», которые закончат распродажу страны.

«Идеологическая направленность коалиции будет формироваться на началах экстремистского либерализма, который они называют либертарианством, нас ждёт волна окончательной приватизации на Украине, а это то, что националисты никак не могут допустить, и мы являемся принципиальными оппонентами как бездумного ввода так называемого рынка земли, так и других программ приватизации всего, что у нас осталось в государственной собственности, потому – это фактически будет означать распродажу страны.

Я думаю, что формат коалиции для этого наиболее пригоден, он будет включать партию «Слуга народа» и партию «Голос». Я думаю, мы станем свидетелями их объединения не позднее, чем через неделю. Это, наверное, наиболее вероятный вариант объединения», – сокрушается Михальчишин.

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