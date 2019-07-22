«Грустный сценарий» – у Порошенко напуганы союзом Вакарчука и Зеленского

22.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Коалиция президентской силы «Слуга народа» и партии Святослава Вакарчука «Голос» может превратить страну в буферную территорию, не имеющую шансов на вступление в НАТО и ЕС.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил избранный депутатом новой Рады от порошенковской партии «Европейская солидарность» Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Партия, которая заходит без какой-то понятной идеологии, войдя в коалицию с партией Зеленского… мы можем получить молдавский вариант, когда фактически через Зеленского русские будут контролировать Украину, мы потеряем субъектность, и будут иметь маленькое представительство американских интересов для большого американского бизнеса в виде «Голоса». А все вместе это будет большая буферная территория, которая никогда не будет ни членом каких-то европейских структур, ни ЕС и НАТО, и это очень грустный сценарий», – считает политик.

Во избежание этого он призвал другие «проукраинские» силы объединиться в оппозиции и продолжать «бороться за неизменность курса на европейскую демократию».

Напомним, ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что ошибочно считать, будто бы украинские националисты потерпели разгром на выборах в Верховную раду из-за малого числа голосов, полученных объединением ультраправых, шедших под брендом «ВО «Свобода». В списках партии Петра Порошенко, Святослава Вакарчука и даже Владимира Зеденского в новый парламент пройдет немало антироссийских депутатов.

Отметим также, что президент Зеленский заявил о готовности к союзу с Вакарчуком, который напичкал свою партию русофобами и правосеками.