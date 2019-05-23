23.05.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Коболев похвастался, что заставляет «Газпром» продлевать контракт

«Газпром» срывает подписание транзитного контракта с НАК «Нафтогаз Украины» и только усилия украинской стороны могут обеспечить его подписание.

Об этом в интервью телеканалу ICTV заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отсутствие транспортировки газа по территории Украины со стороны РФ является риском. И он может материализоваться с 1 января 2020 года, поскольку контракт «Газпром» до сих пор не подписал. «Газпром» и господин Путин много раз публично заявляли о нежелании подписывать контракт.

Риторика изменилась только недавно, после того, как НАК «Нафтогаз Украины» подал новый иск в Стокгольмский арбитраж требуя компенсации потерь украинской ГТС в случае, если такой контракт не будет продолжен. Если бы не Стокгольм, то желания российской стороны проводить переговоры, обсуждать контракт и делать что-либо не было», – утверждает Коболев.

Добавим, что в Москве признают, что в связи с задержкой ввода Северного потока-2 России придется идти на определенные уступки Киеву.

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