В Москве признали, что придется идти на уступки Украине

22.05.2019, Москва, Олег Кравцов

Оператор строящегося газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG признала возможность задержки введения объекта в эксплуатацию из-за позиции Дании, что даст некоторое преимущество украинской стороне.

Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

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Он заявил, что долгосрочный контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» на транзит российского газа в ЕС заканчивается в конце 2019 года, уточнив, что на данный момент неизвестно, будет ли продлен контракт.

«У нас с Украиной разные позиции. Мы бы хотели оставить украинский транзит как приложение к стратегическим направлениям. Мы можем там оставить 15–20 млрд кубометров в год. Киев же желает получать от 40 млрд, причем связывает такие объемы с рентабельностью. При меньших объемах украинская система якобы не будет окупать себя. На мой взгляд, это безосновательные апелляции», – сказал Пасечник.

Он добавил, что 10-летний горизонт поставок «Газпрому» не слишком интересен, а потому для РФ было бы оптимально продлевать контракты дополнительными соглашениями каждый новый сезон.

Однако в сложившейся с запуском «Северного потока – 2» ситуации, говорит аналитик, «российской стороне придется идти на определенные уступки».

«В целом стратегически позиция российских поставщиков от переноса сроков открытия газопровода не сильно пострадает. Тем не менее датское правительство на данный момент добилось тактического успеха в своей затее задержать строительство. Другой вопрос, что политически такая ограниченная победа может оказаться пирровой, если понесшие потери государства и компании ЕС припомнят датчанам их неуступчивость, которую вряд ли можно объяснить какими-то принципиальными национальными интересами», – отмечается в публикации.