Коц: А ведь Россия тоже могла бы взорвать «пейджеры» в Европе

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Учитывая сдержанную реакцию Запада вокруг истории с массовым подрывом пейджеров в Ливане, страшно представить, какой бы стоял вой, если такую операцию против своих противников провернула Россия.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ощущение такое, что, условно, Моссад знал, что Ливан, «Хезболла» закупает эти пейджеры, и просто заблаговременно туда внедрил каких-то своих агентов, которые сделали платы с взрывчаткой. Конечно, такие операции совершенно нового уровня, такого мир, действительно, не знал. Другой вопрос, я представил, если бы мы вот такую операцию провернули где-нибудь в Европе против сотрудников оборонных заводов, которые поставляют Украине оружие. Представляете, какой ор бы стоял о террористической активности страшной России, которая мирных западных промышленников убивает таким варварским способом. А тут – погибают дети, на поясе взрываются в магазинах, на заправках эти пейджеры. И как бы – ну, да, так, пальчиком погрозили – ай-ай-ай», – отметил Коц.

«Но в целом, мне кажется, западные спецслужбы поаплодировали тому, что сделал Израиль, если это сделал действительно он. Но это, конечно, открывает новую эру во взаимоотношениях между странами, особенно когда отношения между ними очень напряжены», – добавил военкор.