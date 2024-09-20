Коц: А ведь Россия тоже могла бы взорвать «пейджеры» в Европе

Максим Столяров.  
20.09.2024 10:00
  (Мск) , Москва
Просмотров: 370
 
Война, Дзен, Политические убийства


Учитывая сдержанную реакцию Запада вокруг истории с массовым подрывом пейджеров в Ливане, страшно представить, какой бы стоял вой, если такую операцию против своих противников провернула Россия.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Учитывая сдержанную реакцию Запада вокруг истории с массовым подрывом пейджеров в Ливане, страшно представить,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Ощущение такое, что, условно, Моссад знал, что Ливан, «Хезболла» закупает эти пейджеры, и просто заблаговременно туда внедрил каких-то своих агентов, которые сделали платы с взрывчаткой. Конечно, такие операции совершенно нового уровня, такого мир, действительно, не знал.

Другой вопрос, я представил, если бы мы вот такую операцию провернули где-нибудь в Европе против сотрудников оборонных заводов, которые поставляют Украине оружие. Представляете, какой ор бы стоял о террористической активности страшной России, которая мирных западных промышленников убивает таким варварским способом. А тут – погибают дети, на поясе взрываются в магазинах, на заправках эти пейджеры. И как бы – ну, да, так, пальчиком погрозили – ай-ай-ай», – отметил Коц.

«Но в целом, мне кажется, западные спецслужбы поаплодировали тому, что сделал Израиль, если это сделал действительно он. Но это, конечно, открывает новую эру во взаимоотношениях между странами, особенно когда отношения между ними очень напряжены», – добавил военкор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть