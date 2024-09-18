Осторожно, тайваньские гаджеты!

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17 сентября произошел массовый подрыв пейджеров, посредством которых безопасно, как им казалось, держали связь участники движения «Хезболла» в Ливане. По данным минздрава ближневосточного государства, в результате изощренного теракта пострадали более 4 тыс. человек, более десяти погибли, в основном, мирные граждане. Перед взрывом устройства вибрировали и издавали звуковые сигналы, из-за чего владельцы гаджетов подносили их к лицу, в следствие чего более 500 человек ослепли.

«Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль и пообещала «справедливый ответ откуда не ждали». Агентство Reuters сообщило, что агенты главного израильского разведоргана «Моссад» могли заложить небольшое количество взрывчатки в 5 тысяч пейджеров, заказанных «Хезболлой» на Тайване.

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Не успела шокированная неизбирательной атакой на ливанцев международная общественность переварить беспрецедентный теракт, как в Ливане вновь начали взрываться в руках пользователей портативные устройства связи. По данным арабской прессы, 18 сентября массово сдетонировали радиостанции ICOM, принадлежащие членам «Хезболлы».

Первые сообщения о взрывах появились во время похорон четырех погибших в «пейджерном» теракте членов «Хезболлы». Церемония транслировалась в соцсетях, но была прервана после первых хлопков. Ливанские СМИ указывают, что на этот раз бомбами стали радиостанции ICOM V82.

Турецкая газета Yeni Şafak сообщила, что в Бейруте взрываются не только рации, но и другие гаджеты: ноутбуки, солнечные батареи, смартфоны, электронные замки, домофоны, сканеры отпечатков пальцев, аккумуляторы, а также встроенная электроника в автомобилях и скутерах.

Совершенно не удивляют упоминания, что заминированные устройства имели встроенные литий-ионные батареи, известные своей чувствительностью к температуре и механическим повреждениям. Очевидцы сообщают, что взрывается даже бытовая техника в магазинах.

От новой волны терактов пострадали не менее 100 человек в Бейруте, Бекаа, Набатии и на юге Ливана, на улицах ливанской столицы отмечено скопление большого количества машин скорой помощи. Телеканал Al Jazeera сообщает о трех погибших в городе Сохмор. Власти Ливана просят всех владельцев устройств связи с литиевой батареей немедленно отключить их и не приближаться к ним.

США, гнилыми устами главы Госдепа Блинкена уже успели откреститься от «пейджерных» терактов в Ливане, ожидаемо включив режим дурака «А мы и не знали».

Если учесть, какое влияние на политическое руководство и деловые круги Тайваня имеют США, организация столь изощренного и масштабного теракта против членов ливанского движения «Хезболла» не могла произойти без участия американских спецслужб. Снарядить взрывчаткой несколько тысяч электронных гаджетов без ведома производителей — штука совершенно немыслимая, так что версия об использовании израильскими спецслужбами тайваньских производителей в темную не может быть и речи.

Необходимо отметить, что участие фабрик Тайваня в израильской спецоперации способно сыграть злую шутку с островом гоминьдановских сепаратистов, чья экономика построена вокруг производства электроники.

Можно вспомнить, какой имиджевый и материальный ущерб потерпели французы, подсунувшие армии Саддама Хусейна истребители, системы ПВО и средства связи, резко окирпичившиеся в самом начале военной операции США и НАТО «Буря в пустыне».

Следующими наступили на эти же грабли югославы, построившие свои системы государственной и военной связи на программно-аппаратной базе французского производства, вышедшие из строя накануне «гуманитарных бомбардировок» 1999 года.

Весьма вероятно, что руководство многих стран мира сделает для себя зарубочку на память: «Тайвань вычеркиваем, с КНР как-то спокойнее».

Гражданам России вряд ли угрожают бомбы в «айфонах», однако, с учетом того факта, что американские и британские месседжеры собирают и пересылают «куда надо» персональные данные пользователей – вряд ли кто-то будет оспаривать всерьез. Существует также неиллюзорная вероятность отключения гаджетов на Android и iOS при наступлении «времени Ч».

В настоящий момент основным поставщиком бытовой электроники на российский рынок выступают китайские компании, но вопрос импортозамещения программных и аппаратных продуктов в России все еще стоит чрезвычайно остро, как и явно недостаточное финансирование и кадровое обеспечение собственной полупроводниковой отрасли.