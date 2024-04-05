Коц: Иконы с гексогеном – украинская операция под прикрытием западных спецслужб

У задержанной на литовской границе партии православных икон и церковной утвари, где обнаружена взрывчатка иностранного производства, и историей с подрывом Крымского моста – есть много общего.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обратил внимание, что, несмотря на подачу информации в СМИ, исходя из показаний задержанного водителя, взрывчатка грузилась в Румынии, а не на Украине.

«Почему на венгерской границе ни рентген, ни газоанализатор ничего не учуяли, они вообще были там? По шенгену до Латвии он ехал без проверок, а на выезде из Латвии местные погранцы тоже ничего не заподозрили. Как это у них всё? Тем более, что в Европе повышен уровень террористической опасности, у нас тут Олимпиада во Франции на носу, и тот же «Хорасан», который якобы в России напал на «Крокус», грозит терактами. А тут микроавтобус с 70 кг гексогена едет через границы и таможни, и никто этого не видит», – отметил Коц.

«Вспомним фуру, которая подорвала Крымский мост – 22 поддона с плёнкой, где была замаскирована взрывчатка. Его же везли не из Украины. Груз прибыл по морю в грузинский порт из Болгарии – уже в Болгарии взрывчатка была замаскирована под паллеты с плёнкой. Заказчиком тогда выступал гражданин Украины. И тогда, и сейчас прослеживается чёткое участие иностранных спецслужб в транспортировке взрывчатки в Россию, в обоих случаях она грузилась не на территории Украины, и в обоих случаях совершенно беспрепятственно каталась по Европе, пересекая границы, таможни. Сегодня нам доказывают, что это всё ИГИЛ [запрещён в РФ]. Почему такой сложный путь, нельзя из воюющей страны перебросить нам взрывчатку более простым путём? Можно, но тогда это будет чёткий украинский след. Здесь Украина пытается заметать следы, как и в случае с нападением на «Крокус». Типичная операция «под чужим флагом», – заключил военкор.