Коц: Основные укрепления ВСУ на Харьковщине у нас ещё впереди

Максим Столяров.  
18.05.2024 09:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


За неделю прорыва на Харьковщине ВС РФ заняли территорию большую, чем ВСУ за весь свой «контрнаступ» в прошлом году.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За неделю прорыва на Харьковщине ВС РФ заняли территорию большую, чем ВСУ за весь...

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«Сам факт открытия нового фронта грозит Киеву новыми проблемами на других участках, с которых он будет вынужден снимать подразделения. Он сейчас перебрасывает на Харьковское направление огромное количество сил и средств. Они с Херсона что-то снимают, с Запорожья, с Часов Яра что-то снимают, хотя там у них тоже не всё очень здорово. И пока наше продвижение немного замедлилось. Мы шли таким широким фронтом, заняли за неделю территорию больше, чем Украина за всё своё контрнаступление в прошлом году. И сейчас в украинском обществе много обсуждают – а где же те линии обороны, на которые выделялись чуть ли не 200 миллиардов гривен, а ничего не построили», – отметил военкор.

«На самом деле, надо понимать, что в приграничной зоне никто не строит укрепления. У нас их тоже нет со стороны Белгорода, они находятся в глубине, потому что на границе строить невозможно, ты будешь обстрелян, и основные укрепления у нас ещё впереди. Пока мы реализуем идею некой санитарной зоны. Украина продолжала атаковать [Белгородщину], и мы начали эту буферную зону создавать», – объяснил Коц.

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