Коц: Пора без паники готовиться к ракетным ударам по Воронежу и Брянску
Все признаки говорят о том, что американцы передадут Киеву крылатые ракеты JASSM вместе с разрешением бить вглубь территории РФ.
Об этом в эфире «Радио КП» заявил находящийся в Курской области военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если эти разговоры идут, это означает только одно – ракеты выдадут, там до 370 км дальность. То, что просят разрешения, что-то не дают, говорит о том, что разрешение рано или поздно дадут. И ракетами, которые долетают, условно, до Воронежа, до Брянска, бить будут.
Вопрос – когда. Как правило, такие разрешения дают по мере того, как Киев начинает терпеть неудачи на фронте… Как удары по Воронежу или Брянску помогут им на южном Донбассе, я не очень понимаю, но тем не менее, я не сомневаюсь, что будут у них эти ракеты и разрешения на их применение…
К сожалению, эти удары будут, поэтому надо исходить из понимания неизбежности, и просто к ним заранее готовиться, не бегать потом как ошпаренные и пытаться что-то предпринять, а сразу готовиться к самому худшему развитию ситуации. Как показывает практика, не всегда так происходит, но в последнее время больше какой-то осмысленной работы, в том числе, в области ПВО», – сказал Коц.
Он привёл пример атаки украинцев на МНПЗ 1 сентября.
«Дроны, конечно, с Украины, у них долетает и до Энгельса, это несколько дальше Москвы, долетают до Петербурга. У них вообще очень хорошо поставлено промышленное производство дальних ударных дронов. Но то, что произошло, я бы не стал посыпать голову пеплом, потому что долетели единицы, сбиты были 158 беспилотников.
Это говорит о том, что подходы к обеспечению безопасности, к эшелонированной обороне у нас меняются. Они, может, не такие гибкие, как на Украине, когда в качестве ПВО выступают и крупнокалиберные пулемёты, и «Кукурузники» с пулемётами на борту, всё идёт в борьбу. Этой гибкости нам не хватает, но мы к ней придём обязательно», – добавил военкор.
Спасибо!
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