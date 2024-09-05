Коц: Пора без паники готовиться к ракетным ударам по Воронежу и Брянску

Все признаки говорят о том, что американцы передадут Киеву крылатые ракеты JASSM вместе с разрешением бить вглубь территории РФ.

Об этом в эфире «Радио КП» заявил находящийся в Курской области военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если эти разговоры идут, это означает только одно – ракеты выдадут, там до 370 км дальность. То, что просят разрешения, что-то не дают, говорит о том, что разрешение рано или поздно дадут. И ракетами, которые долетают, условно, до Воронежа, до Брянска, бить будут.

Вопрос – когда. Как правило, такие разрешения дают по мере того, как Киев начинает терпеть неудачи на фронте… Как удары по Воронежу или Брянску помогут им на южном Донбассе, я не очень понимаю, но тем не менее, я не сомневаюсь, что будут у них эти ракеты и разрешения на их применение…

К сожалению, эти удары будут, поэтому надо исходить из понимания неизбежности, и просто к ним заранее готовиться, не бегать потом как ошпаренные и пытаться что-то предпринять, а сразу готовиться к самому худшему развитию ситуации. Как показывает практика, не всегда так происходит, но в последнее время больше какой-то осмысленной работы, в том числе, в области ПВО», – сказал Коц.