Коц: Вторжение ВСУ на Курщину обернулось для западного ВПК плохой рекламой

Максим Столяров.  
05.09.2024 18:39
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Из всех своих достоинств больше всего западная техника за время курской авантюры Киева продемонстрировала – «горючесть».

Об этом в эфире «Радио КП» заявил находящийся в Курской области военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из всех своих достоинств больше всего западная техника за время курской авантюры Киева продемонстрировала...

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«Что поразило, у нас это сухой строкой в сводках проходит, а за месяц боёв на Курском направлении в Сумской области мы уничтожили 8 «Хаймарсов». По официальным данным, их было передано 54 штуки, то есть 15% мы уничтожили. Не знаю, это говорит о возросших возможностях российской разведки, либо какие-то сбои в организации нашего противника, но факт остаётся фактом», – сказал Коц.

Он выразил уверенность, что на Курщине Киев хотел продемонстрировать Западу нечто большее, чем это обернулось в действительности.

«Мы видим по характеру боевых действий, что противник в основном действовал на технике, которую ему предоставили натовские партнёры, Это, в первую очередь, бронированные боевые машины, начиная от «Хамви» и заканчивая всякими  «Мардерами», «Страйкерами», «Макс Про» американскими и прочим. Дескать, смотрите, когда у нас есть достаточно помощи от вас, мы можем совершать такие дерзкие вылазки и брать такое количество квадратных километров, что казалось невозможным, а с западной техникой получилось, поэтому дайте нам ещё больше.

Задумка красивая, но может сыграть и против Киева. Потому что на Западе всё больше задают вопросы, а чего вы туда полезли, если у вас фронт трещит в Донбассе, а вы полезли на Курск», – отметил военкор.

«При этом из того, что продемонстрировала западная техника – это в основном её повышенная горючесть. Сейчас просто по кадрам объективного контроля можно увидеть десятки единиц западной техники, которые были сожжены и гранатомётами, и ПТУРами, и артиллерией, и FPV-дронами, и чёрт его знает – так себе, мне кажется, реклама западного ВПК, который вторгся на территорию РФ и превратился в ржавые «объекты недвижимости», – добавил Коц.

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