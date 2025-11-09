Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия готова продолжать войну до тех пор, пока Украина полностью не обессилит, а ВСУ разбегутся по домам.

Об этом на канале «Апостроф» заявила участница карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ нацбата «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки, нацистка Мария Берлинская передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне больше всего хотелось бы, чтобы война поскорее закончилась нашей победой. Но давайте быть реалистами. Врага – более 140 миллионов, за ними стоит Китай, Северная Корея со своими снарядами и бойцами, Иран. То есть, Россия готова идти в долгую. Их основная ставка – что Украина не сможет воевать ещё десять лет. И что на какой-нибудь седьмой год они нас всё-таки додавят. И будут праздновать победу. Потому что украинцы сдадутся и будут настолько деморализованы, что согласятся на мир на любых условиях. Даже повесить российский флаг на Майдане независимости», – рассуждала Берлинская.

«Если украинцы прекратят воевать – закончится Украина, буквально за считанные дни. Если украинцы оставят фронт, россияне просто заедут и оккупируют все города. Как в своё время оккупировали Херсон, Мариуполь. Просто за считанные дни оккупировали эти города. То же самое может повториться с Житомиром, Винницей, Львовом, если солдаты развернутся, и уйдут с фронта», – трепалась об очевидном Берлинская.

Напомним, на Украине жалуются, что ТЦК уже не успевает пополнять потери ВСУ в дезертирах.