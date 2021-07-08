08.07.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Экономика
Просмотров:

«Когда войдём в мирное русло, тогда – держитесь» – Пушилин о потенциале Донбасса

Как только Донбасс сможет преодолеть экономическую блокаду и прочие созданные Украиной ограничения, этот регион...

Как только Донбасс сможет преодолеть экономическую блокаду и прочие созданные Украиной ограничения, этот регион покажет небывалый рост.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Отвечая на вопрос журналиста о том, чего Донбасс смог бы достигнуть без войны, глава государства заверил, что у региона крайне высокий потенциал.

«Гораздо большего. Без санкций и ограничений можно было бы более эффективно показать, на что способен Донбасс. У нас огромнейший потенциал и трудолюбивые жители – так сложилось исторически. Мы всегда много работали и при этом жили хорошо. Мы к этому готовы.

Не будь войны, санкций и ограничений, мы бы ушли далеко–далеко вперед. Но это не значит, что мы будем просто об этом мечтать и не будем ничего делать для того, чтобы к этому прийти. Будем, конечно! Несмотря на все ограничения. А когда войдем в мирное русло – тогда держитесь», – сказал Пушилин.

Напомним, накануне один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов выразил уверенность, что Донбасс победит Украину экономически.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть