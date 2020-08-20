Кого хотела похитить СБУ в России

20.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Сотрудники СБУ планировали похитить в России одного из фигурантов дела о крушении малайзийского «Боинга».

Об этом в своем блоге пишет российский военный журналист Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пегов со ссылкой на источник в российских спецслужбах подчеркнул, что операция разрабатывалась СБУ под руководством советников из ЦРУ.

«Из этого можно сделать вывод, что среди наиболее вероятных целей были экс-начальник контрразведки МО ДНР Дубинский («Хмурый»), экс-министр обороны Игорь Гиркин (Стрелков), а также экс-премьер ДНР Александр Бородай. Командир «Востока» Александр Ходаковский тоже представляет большой интерес на украинских спецслужб, но он в настоящее время живёт в Донецке.

Источники также сообщают, что операция готовилась СБУ под кураторством советников из ЦРУ и ее главной целью является поставка в Гаагу людей, владеющих информацией о сбитом в 2014-ом году малайзийском «Боинге», – написал Пегов.

В комментарии «ПолитНавигатору» экс-премьер-министр ДНР Александр Бородай не стал подтверждать или опровергать эту версию, подчеркнув лишь, что российские спецслужбы сработали профессионально.

«Рассказать я не могу, естественно. Эти вопросы, кого именно хотели похитить, какой круг лиц обозначен в качестве задачи по этому поводу. А есть подозрения, что это именно круг лиц, а не один человек. Тут я комментариев давать не буду никаких, это вопросы к специалистам, к ФСБ. Они задерживали, они это дело вели.

Насколько мне известно, не вчера это произошло. Могу добавить только одно – мы на своей родной земле никого не боимся. Бог не выдаст, как говорится, свинья не съест. А если попытается, то может подавиться. Я не собираюсь давать советы сотрудникам наших специальных служб – они профессионалы, которые прекрасно разбираются в вопросе и знают, что в таких случаях делать», – заявил Бородай.

Напомним, сегодня стало известно, что российская ФСБ вскрыла и пресекла противоправную акцию украинских спецслужб по похищению на территории России и насильственному вывозу на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ.