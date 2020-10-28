«Кольцо Анаконды» – порвём на британский флаг!» – эксперты расшифровали послание Шойгу

28.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Министерства обороны России и Белоруссии не случайно сделали публичное предостережение Западу, накануне объявив о приоритетной готовности противодействовать козням НАТО против Союзного государства.

Новая волна цветных революций у границ РФ, обострение ситуации в Закавказье и возросшая активность войск Североатлантического альянса – это все звенья одной цепи, реализация так называемого плана по замыканию «кольца Анаконды» вокруг России. Конечной целью является дестабилизация ситуации внутри самой РФ и ее расчленение.

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В «Большую игру» открыто вступает военное ведомство Сергея Шойгу, которому предстоит сорвать недружественные планы «западных партнёров», считают опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты.

«Ситуация постоянно ухудшается. Мы видим, что происходит консолидация у власти русофобской хунты на Украине в том смысле, что население проголосовало за мир, но выступающие диктатором над Украиной спецслужбы иностранных государств не позволяют правительству делать никаких существенных шагов в сторону мира, «Минские соглашения» заблокированы по приказу спецслужб США. Спецслужбы Украины в последние полгода были пойманы за подготовкой терактов на территории Российской Федерации. В Белоруссии мы видим, что идет штурм со стороны Польши, которая пытается захватить власть в стране с перспективой ее аншлюса. Идет рост напряженности на Южном Кавказе, связанный с войной Азербайджана и Армении, нестабильность и свержение власти в Киргизии», – напоминает политолог Сергей Марков.

«Украина и Белоруссия – это часть исторической Руси, именно там происходит главное направление ударов. Кроме того, мы видим, что за последний год резко увеличилось давление в отношении «Северного потока» с целью заблокировать его, мы видим обвинение России в отношении Навального – совершенно дикие и абсолютно безосновательные, наглые по своему исполнению обвинения российских властей в попытке его отравления. Одновременно продолжается фарс в виде суда по крушению MH-17. Без сомнения, там запланировано обвинительное заключение в отношении России. Это все внешняя сторона. Шойгу еще видит, что усилились провокационные действия вооруженных сил противника по границам. Плюс, все больше и больше учений проводится недалеко от границ России странами НАТО», – поясняет эксперт причины обеспокоенности Шойгу.

Политолог считает, что конечной целью Запада является внутренняя дестабилизация России:

«Главный удар, я думаю, будет нанесен изнутри – будут давить на российских олигархов, российское журналистское сообщество. Одновременно возможно нанесение кибер-удара. В любой момент может произойти очень серьезное обострение, могут быть предприняты действия в отношении российских дипломатических структур, где, естественно, есть и резидентура Службы внешней разведки, могут взять и очень важную документацию, которую ведут наши разведструктуры. Из этого может возникнуть очень большая политическая коалиция с целью максимально резкого удара по многим направлениям, по российским государственным и социально-экономическим институтам. Для России, я бы сказал, подготовлен «идеальный шторм», и когда будет дана отмашка, мы пока не знаем, но видим приближающиеся искры».

С оценкой Маркова согласен и политолог Армен Гаспарян.

«Все эти технологии работают, когда проходят выборы какого-то уровня. В этом году просто это Белоруссия, Молдавия, Киргизия – они все проходят электоральный цикл и там, конечно, происходит заварушка для того, чтобы создать очаг нестабильности, который позволяет не только трепать нервы России, но и приводит к главному – Россия начинает свои ресурсы направлять не на серьезный внешний контур, а на ближнее зарубежье. А именно это и нужно нашим «партнерам». Поэтому сейчас, конечно, ситуация не самая благоприятная, но это такая политическая данность – к этому все были готовы, и то, что Белоруссия выстояла, – это говорит о том, что в определенном смысле уроки извлекли», – считает Гаспарян.

Военный эксперт Владислав Шурыгин предлагает избрать более агрессивное противодействие недружественным действиям Запада.

«Угрозы нарастают. Наша задача – очень четко мониторить ситуацию, понимать ее, вести разведку, укреплять свои Вооруженные силы и не поддаваться на провокации. Все то, что мы, в принципе, и сейчас делаем.

Безусловно, ситуация в бывших советских республиках и подрывная работа, которая в них ведется, – это один из главных вызовов, которые стоят перед Россией. Но эти вызовы лежат не в военной плоскости, а в плоскости специальных операций и, что называется, гибридной войны против нас. Соответственно, они требуют таких же ответов.

Понятное дело, что нас пытаются «отшелушить» – как яйцо, лишить скорлупы и отбить от нас всех тех, кого мы считаем своими союзниками или как минимум, предпольем перед НАТО.

И в этом пока они преуспевают – мы потеряли Украину, сейчас очень сложная ситуация в Белоруссии, мы видим, что по всему периметру идет взлом, и пока серьезного, эффективного лекарства против этого у нас нет.

Эту гибридную войну мы точно не выигрываем сейчас. Мы стесняемся переносить ее на территорию противника. Вместо того, чтобы сейчас заставить всю Америку орать о русском вмешательстве в выборы и сталкивать их лбами, мы больше занимаемся проблемой поиска того, кто и как вмешивается в Белоруссии», – сетует Шурыгин.

Более оптимистично настроен эксперт движения «Офицеры России» Александр Перенджиев. Несмотря на мощное давление, Россия выстоит и выйдет из сложной ситуации победителем, уверен он.

«Конечно, нас пытаются и дальше будут пытаться расшатать. Эта теория «удавки Анаконды» продолжает действовать в отношении России. Но я думаю, что Россия умело противодействует этой стратегии окружения нас враждебными государствами. Несмотря на те кризисы и противоречия, которые сейчас существуют по периметру российских границ, все равно мы сможем выйти из этой ситуации победителями. Белоруссию мы все равно, я уверен, удержим в рамках Союзного государства. Что касается Кавказа, то я думаю, что в конечном итоге и Армения, и Азербайджан останутся государствами, лояльными к России. В целом, с отдельными моментами и противоречии, политика невмешательства в Нагорный Карабах дает свои плоды, как и комплексный подход – где-то мы жестко отстаиваем свои интересы, в том числе и военным путем, защищаем наши границы. А что касается конфликтов, мы стараемся все равно оставаться над схваткой. При всей сложности, трагедии нет пока никакой – Россия в этом направлении как раз укрепляется. Где-то мы будем показывать мускулы, а где-то аккуратно выходить на переговоры», – описывает Перенджиев стратегию Москвы.