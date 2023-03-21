Количество американских военных в Польше может возрасти до 20 тысяч

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Первый постоянный гарнизон войск США начал действовать в Польше, в городе Познань. 21 марта состоялась торжественная передача гарнизонного знамени, в которой участвовали представители американских вооруженных сил, министр обороны Польши Мариуш Блащак и посол США в Варшаве Марк Бжезинский.

Ранее Мариуш Блащак заявлял, что Польша сможет принять до 20 тысяч американских военных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гарнизон в Познани появился вследствие преобразования региональной группы поддержки (Area Support Group Poland) в гарнизон Вооруженных сил США (U. S. Army Garrison Poland). Это восьмое подобное подразделение американских войск в Европе, и первое в Польше.

С осени 2020 года в военном лагере в Познани расположено передовое командование V-го армейского корпуса армии США. В июле 2022 года лагерь получил название Camp Kosciuszko – в честь Тадеуша Костюшко, участвовавшего в войне за независимость США и руководившего антироссийским восстанием в Польше.

Гарнизон создан в соответствии с решением президента США от 2022 года. В его задачи входит инфраструктурное обеспечение американских военных, а также руководство и управление передовыми форпостами армии США на территории Польши.

«С сегодняшнего дня свою деятельность начинает американский гарнизон. Это хорошая новость для безопасности Польши и восточного фланга НАТО. Наше сотрудничество с США – образцовое. Нашей целью является развитие взаимосовместимости с американскими войсками», – заявил Мариуш Блащак на церемонии передачи гарнизонного знамени, которое принял командир гарнизона полковник Хорхе Фонсека.

Блащак подчеркнул, что Варшава «особенно ценит появление в Польше постоянного американского гарнизона на фоне нападения России на Украину». По его словам, Европа чувствует себя безопасно, когда польские и американские вооруженные силы сотрудничают, а данный гарнизон является подтверждением такого взаимодействия. Министр отметил, что Польша в ближайшие месяцы и годы получит американские танки, РСЗО и самолеты. Он подчеркнул, что целью польской стороны является достичь максимальной «интероперабельности с американской армией».

Стоит отметить, что во время выступления на этом же месте осенью 2020 года Блащак сообщил, что Польша создаёт инфраструктуру, способную принять до 20 тысяч американских военных. Ныне их в Польше уже более 10 тысяч.

При этом в конце февраля 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что США, Германия и Польша могут провести совместные военные учения «на восточных границах НАТО», и в настоящее время страны обсуждают такую возможность. Не исключено, что эти учения будут синхронизированы с наступлением ВСУ, которое анонсировано на конец весны – начало лета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Польша планирует разместить реактивные системы залпового огня HIMARS, заказанные в США в 2019 году, на границе с Калининградской областью России.