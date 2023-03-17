Польша угрожает Калининграду системами HIMARS, которые не может получить с 2019 года

Оливер Галич .  
17.03.2023 20:41
  (Мск) , Варшава
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Польша разместит реактивные системы залпового огня HIMARS, заказанные в США в 2019 году, на границе с Калининградской областью России.

Об этом 17 марта заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак во время посещения 16-й механизированной дивизии в Ольштыне (100 км до границы с РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша разместит реактивные системы залпового огня HIMARS, заказанные в США в 2019 году, на...

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По словам Блащака, кроме HIMARS, подразделения 16-й механизированной дивизии также обеспечат современной техникой – корейскими танками K2 и самоходными пушками-гаубицами K9.

«Очень важно, чтобы польская армия имела проверенное вооружение, которое доказало свою эффективность в руках украинцев, противостоящих российскому вторжению», – сказал министр обороны Польши.

В его словах сквозила явная обида, ведь Варшава заключила с Вашингтоном контракт на поставку 20 РСЗО HIMARS ещё в феврале 2019 года, но лишь через четыре года Конгресс США одобрил эту сделку, и установки ожидаются к концу 2023-го. При этом Киев получил уже несколько десятков HIMARS.

С другой стороны, Польша получит не только испытанные на Украине реактивные снаряды GMLRS дальностью 80 км, но и ракеты ATACMS дальностью до 150 км, которых Вашингтон Киеву пока не обещает.

Стоит отметить, что на вооружении 11 тысяч военных, которые находятся на территории Польши, давно есть установки HIMARS, однако их число неизвестно.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Польше уже более месяца базируются два беспилотника MQ-9A Reaper, арендованные польской армией у войск США.

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