Количество «калибрововк» Украины перешло в качество

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Киев после ракетных ударов РФ, несмотря на помощь Запада, до сих пор не может восстановить единую энергосистему Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт ответил на вопрос по поводу того, что перестали приходить сообщения о состоянии электроснабжения территории Украины.

«Они что всё починили?» – спросил подписчик.

«Нет, они не починили большую часть, и информация о том, что идут регулярные веерные отключения, и целые регионы (причём, без наших воздушных ударов) остаются регулярно без электроэнергии, приходит каждый день. До сих пор Киев не может восстановить после наших ударов единую энергосистему Украины. То есть, скорее всего, количество перешло в качество, и мы всё-таки запустили процесс саморазрушения. И помощь, которую оказывают Киеву его западные хозяева, пока не помогает. Информация об этом приходит каждый день», – ответил Казаков.