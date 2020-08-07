«Колхозник возомнил себя Наполеоном»: Крымский эксперт об угрозе Лукашенко утопить в крови Русскую весну

07.08.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко изображает из себя великого полководца, на деле являясь обычным колхозником, когда говорит о том, что украинская армия должна была устроить бойню в Крыму, не допустив его перехода в состав России.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Андрей Никифоров.

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Эксперт подчеркнул, что ничего, кроме смеха, слова Лукашенко не вызывают, но его поведение требует жесткой реакции.

«Если не нарушать дипломатический протокол, то очень сложно ответить. Хочется просто послать Александра Григорьевича куда-нибудь подальше, на те позиции, с которых ему удобно было бы продолжать совершать свои виртуальные подвиги. Нет ничего более смешного и даже жалкого, когда председатель колхоза начинает разыгрывать из себя Наполеона.

Всякий мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Под конец просто можно было бы насвистеть старые куплеты по поводу того, как Мальбрук в поход собрался, и что там дальше с ним случилось», – заявил Никифоров.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на месте руководства Украины в 2014 году, не задумываясь, отдал бы приказ открыть огонь по «зеленым человечкам». Он представил события Крымской весны, как военную операцию Россию, намеренно проигнорировав тот факт, что украинские воинские части тогда блокировали тысячи простых крымчан, требовавших воссоединения полуострова со своей Родиной.