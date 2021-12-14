«Коллапс и хаос»: Тарута предвещает Украине энергетическую катастрофу

Новости Украины

Объемы угля на складах украинских электростанций достигли критических отметок. В случае, если Белоруссия резко остановит переточки электричества со своей территории, Украину ждет катастрофа.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил беглый донецкий олигарх, а ныне депутат от «Батькивщины» Сергей Тарута, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, при норме почти в 900 тысяч тонн угля, на складах находится порядка 300 тысяч тонн.

«890 тысяч запас – это минимально допустимый. Это называется «красная линия». Вот, если меньше 890, то это уже SOS. У нас 890 уже забыли, когда было. Мы уже имеем, наверное, больше восьми или девяти месяцев запасы меньше 890. Ни у кого даже особо переживаний не было, за исключением среднего звена и тех, кто реально болеет за ситуацию в энергетике», – сказал депутат.

«Как только разбаланируется и, если не будет, не дай бог, перетоков, то возникает коллапс, возникает хаос. А за этим хаосом, за остановками могут быть и судьбы тех людей, которые имеют проблемы со здоровьем, находятся, не дай бог, на операционном столе. И это те возможные проблемы, которые могут нас настичь, если не будет перетоков», – заявил Тарута.