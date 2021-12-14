Шуфрич призвал выполнить «Минск», чтобы забрать донбасский уголь

14.12.2021  14:42 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина, Энергетика
Новости Украины

Если Украина выполнит Минские соглашения, то Киев будет считать не российские танки на границах, а донбасский уголь для украинских электростанций.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина выполнит Минские соглашения, то Киев будет считать не российские танки на границах,...

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«И Париж, и Берлин, и Вашингтон читают то, что подписали два украинских президента, и они не понимают, почему это не выполняется. Байден в 2015 году стоял на этой трибуне и умолял выполнить Минские соглашения, и говорил об особом статусе для Донбасса», – сказал депутат.

«Мы должны показать конец пути в отношении урегулирования мира, как этот мир будет реализован. Тогда лучше будет идти и в самом начале. Нет начала, потому что никто не знает, какой конец. И тогда, поверьте, мы не будем считать танки на границах, а будем считать эшелоны угля, который будет возвращаться из Донбасса на наши украинские электростанции», – заявил Шуфрич.

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