«Коллективное руководство потеряло актуальность»: для Китая наступают непростые времена

Олег Кравцов.  
13.03.2023 12:37
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Политика, Россия, Экономика


Ближайшие годы станут для Пекина крайне тяжелыми, что вынуждает Китай идти на централизацию власти, выражающуюся в последних кадровых перестановках.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов

Ближайшие годы станут для Пекина крайне тяжелыми, что вынуждает Китай идти на централизацию власти,...

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«За минувшее десятилетие в Китае произошла значительная консолидация власти в руках Си Цзиньпина, главенство Компартии над государством и обществом также стало более очевидным.

Вместе с тем вернуть Китай во времена Мао Цзэдуна невозможно уже потому, что китайское общество остается многоукладным и разнообразным, что служит разительным контрастом со временами коммун. Власти продолжают поддерживать частный бизнес, о котором в Китае в 1960–1970-х годах и подумать было невозможно», — сказал эксперт «Коммерсанту».

По его мнению, предстоящее десятилетие будет для Китая очень трудным, учитывая, что старая модель экономического развития уже исчерпана, дешевой рабочей силы и дармовых ресурсов больше нет, а внешняя среда — отношения с США и их союзниками — становится все более токсичной.

«В этой ситуации прежняя конструкция власти с ее борьбой группировок, которая со стороны выглядела как коллективное руководство, потеряла свою актуальность, не позволяя принимать быстрые решения, оперативно реагируя на угрозы и вызовы.

В то же время нынешняя модель правления Си Цзиньпина нацелена на обеспечение стабильности в условиях внутренних и внешних трудностей. Любые надежды на либерализацию этой модели появятся лишь тогда, когда у Китая будет уверенность в том, что тяжелый этап остался позади», — убежден Ломанов.

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