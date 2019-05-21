Коломойский будет искать точки соприкосновения с американцами

21.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

В ходе своей инаугурации президент Украины Владимир Зеленский пытался выступать с объединяющими страну вопросами.

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал киевский политолог, член Общественной палаты при МИД Украины Андрей Бузаров.

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«Речь Зеленского, в отличие от речи предыдущего президента, была объединяющей. Здесь не было акцента на какую-либо одну часть Украины, поскольку Порошенко фактически открыто делал ставку на западную часть Украины, когда решал вопросы языка, церкви… Зеленский наконец открыто начал говорить о переселенцах и дал понять, что о них никто не забывает», – сказал эксперт.

Также он обратил внимание, что некоторые фразы Зеленский демонстративно произносил на русском языке.

«Что касается Коломойского, то я не исключаю, что ближайшее окружение Трампа серьезно взялось за него. Но я думаю, что они отличают Коломойского от Зеленского — это две разные фигуры. Да возможно, какое-то влияние Коломойский на президента и имеет, но я не думаю, что оно колоссальное. А то, что американцы открыто пошли против украинской команды, которая была связана с предыдущей администрацией президента США — это уже понятно. Но я думаю, что Коломойский — человек опытный и сможет найти точки соприкосновения с американцами даже в таких сложных условиях», – полагает Бузаров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-мэр Нью-Йорка, юрист президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани посоветовал Зеленскому порвать с Коломойским, которого американец назвал «криминальным олигархом».