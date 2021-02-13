Коломойский крепко прихватил Зеленского за прошлое

13.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский очень боится днепропетровского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Второй месяц генпрокурор Украины Ирина Венедиктова блокирует вручение подозрений по делу о выведении денег из Приватбанка его бывшими собственниками. Этого времени хватило, чтобы юристы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова перешли в наступление и начали судиться с США, обвинив их в экспроприации инвестиций граждан Украины в американскую коммерческую недвижимость. Основание иска -отсутствие каких-либо предъявленных обвинений против Коломойского и Боголюбова в Украине», – отмечается в статье.

Утверждается, что «финансовое мошенничество невероятных масштабов» игнорируется украинской прокуратурой со времен прошлой власти.

Также издание пишет, что ни предыдущий, ни нынешний президенты не решились довести это дело до логичного конца, при этом «если Порошенко с Коломойским хотел сторговаться, то Зеленский просто боится Коломойского, способного сильно омрачить его президентство».

«Так много времени было проведено на досуге вместе, столько пережито, поди знай, что из этого зафиксировано и всплывет. Так много депутатов к нему уже лояльны и столько всего в стране ему подконтрольно, поди знай, как дальше пойдет. Так много денег Коломойский должен «Кварталу-95» и так умело торгуется, поди знай, рассчитается ли. Увы, так и не став настоящим президентом, Владимир Зеленский боится поссориться с олигархом гораздо больше, чем испортить отношения с главным стратегическим партнером Украины», – резюмирует «ЗН».