Террорист Сенцов недоволен Навальным

13.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Осужденный за мошенничество российский блогер Алексей Навальный, выступающий застрельщиком несанкционированных акций, представляет собой опасность для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил осужденный за подготовку теракта в Крыму и освобожденный по обмену Олег Сенцов, отвечая на вопрос о своем отношении к Навальному.

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«Он вызывает у меня опасения. Мои знакомые-россияне, а я общаюсь только с теми, кто считает Крым Украиной, говорят: «Чего ты на Навального наезжаешь?» Но я вижу, как все будет, если Навальный станет президентом РФ. То есть из Донбасса он, может, войска и выведет, и то не сразу. Как причину он озвучивает, что это слишком дорого стоит России по деньгам, но он не называет происходящее российской военной агрессией или захватнической войной. Он вообще не высказывается о внешней повестке», – говорит Сенцов.

Он подчеркивает, что Навальный так и не отказался от сказанных им несколько лет назад слов «Крым не бутерброд, чтобы его туда-сюда передавать».

При этом Сенцов допускает, что в будущем Навальный может возглавить Россию, «станет рукопожатным, будет ездить в Европу и получать всеобщее восхищение».

«Мне россияне говорят: «Ну как ты не понимаешь, что он не может такого сейчас сказать, а Крым обязательно отдаст». С чего они так решили? Россия — тюрьма народов, после революции и распада СССР она просто уменьшилась в размерах, но везде сепаратистских настроений достаточно. Я сидел в тюрьме в Якутии, там очень сильные сепаратистские настроения, как и в других регионах России. Стоит российскому политику отдать Крым, Курильские острова или Кёнигсберг, он потеряет все. Думаю, Навальный это понимает», – резюмировал Сенцов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», украинские праворадикалы заявили, что им нужен труп Навального.

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