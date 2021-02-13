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13.02.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Террорист Сенцов недоволен Навальным

Новости Украины

Осужденный за мошенничество российский блогер Алексей Навальный, выступающий застрельщиком несанкционированных акций, представляет собой опасность для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил осужденный за подготовку теракта в Крыму и освобожденный по обмену Олег Сенцов, отвечая на вопрос о своем отношении к Навальному.

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«Он вызывает у меня опасения. Мои знакомые-россияне, а я общаюсь только с теми, кто считает Крым Украиной, говорят: «Чего ты на Навального наезжаешь?» Но я вижу, как все будет, если Навальный станет президентом РФ. То есть из Донбасса он, может, войска и выведет, и то не сразу. Как причину он озвучивает, что это слишком дорого стоит России по деньгам, но он не называет происходящее российской военной агрессией или захватнической войной. Он вообще не высказывается о внешней повестке», – говорит Сенцов.

Он подчеркивает, что Навальный так и не отказался от сказанных им несколько лет назад слов «Крым не бутерброд, чтобы его туда-сюда передавать».

При этом Сенцов допускает, что в будущем Навальный может возглавить Россию, «станет рукопожатным, будет ездить в Европу и получать всеобщее восхищение».

«Мне россияне говорят: «Ну как ты не понимаешь, что он не может такого сейчас сказать, а Крым обязательно отдаст». С чего они так решили? Россия — тюрьма народов, после революции и распада СССР она просто уменьшилась в размерах, но везде сепаратистских настроений достаточно. Я сидел в тюрьме в Якутии, там очень сильные сепаратистские настроения, как и в других регионах России. Стоит российскому политику отдать Крым, Курильские острова или Кёнигсберг, он потеряет все. Думаю, Навальный это понимает», – резюмировал Сенцов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», украинские праворадикалы заявили, что им нужен труп Навального.

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