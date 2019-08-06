Коломойский начал получать гешефт от победы Зеленского

06.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Подконтрольная украинскому олигарху Игорю Коломойскому авиакомпания «Роза ветров» выиграла тендер на перевозку высших должностных лиц страны.

Об этом свидетельствуют данные тендера, обнародованные системой госзакупок Prozorro, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Договор с «Розой ветров» был заключен 2 августа и будет действовать до конца этого года. Интересно, что другие участники не подали заявку на тендер. Заказчиком и источником финансирования контракта является государственное авиационное предприятие «Украина».

На сайте госзакупок уточняется, что авиакомпания будет оказывать среднемагистральные литерные авиаперевозки из международного аэропорта «Борисполь». Стоимость услуг оценена в 35 миллионов 100 тысяч гривен.

Ранее руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является несамостоятельной политической , а его партия «Слуга народа» состоит из людей, представляющих интересы различных олигархов, в том числе Игоря Коломойского.

Также сообщалось, что в президентской партии «Слуга народа», получившей единоличное большинство в Верховной раде, около 30 человек связаны с олигархом Игорем Коломойским, который может через их голоса контролировать решения нового парламента.