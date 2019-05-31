31.05.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина, Финансы, Экономика
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Коломойский намерен довести до конца идею с дефолтом

Вернувшийся на Украину олигарх Игорь Коломойский планирует стать самым влиятельным политическим игроком страны, для чего и предлагает объявить дефолт.

Об этом пишут «Известия», отмечая, что дефолт Украины неизбежно будет сопровождать кризис, в ходе которого страна лишится всех внешних источников кредитования и любой, у кого есть свободные деньги, станет самым влиятельным игроком в стране.

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«У Коломойского свободные средства есть. Перед тем как команда президента Петра Порошенко национализировала Приватбанк, принадлежавший олигарху, появилась информация о том, что финансовый институт успел вывести за рубеж порядка $2 млрд, оформленных как авансовые платежи за импорт. Самое время конвертировать эти деньги во власть. Есть один нюанс — для этого все остальные должны остаться без денег», – пишет газета.

Также указывается, что точку в истории, несмотря на категорическое отмежевание администрации президента от предложения объявить дефолт, пока ставить рано.

«Коломойский славится тем, что старается продавить свои идеи до конца — а здесь идея высказана максимально публично и прямо. А кроме того, у страны нет запаса прочности — и любой период политической турбулентности может завершиться тем, что дефолт из гипотетической идеи станет вполне себе реальным сценарием.

Также нужно понимать, что де-факто Украина и так находится в состоянии дефолта, просто Киев и Запад предпочитают этого не замечать: власти страны уже однажды отказались выплачивать $3 млрд долговых обязательств перед Россией. Теперь, спустя четыре года, олигарх предлагает президенту отказаться платить и другим кредиторам тоже. Иначе и быть не могло», – резюмирует издание.

Как сообщал ПолитНавигатор, Коломойский в интервью Financial Times призвал президента Зеленского объявить дефолт по обязательствам Украины.

Также олигарх призвал нового президента поменьше слушать Запад, чтобы не закончить, как Порошенко.

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