Коломойский оказал Украине медвежью услугу

26.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Беглый украинский олигарх, экс-губернатор Днепропетровской области и бывший владелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский «отжимал» украинские промышленные предприятия и банкротил их.

Об этом в авторской программе спецкора телеканала «Россия 1» Аркадия Мамонтова заявил экс-депутат Верховной рады Юрий Болдырев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кременчугский НПЗ построили Советы для переработки серной татарстанской нефти. Были какие-то отношения между Украиной и Татарской Автономией по этому поводу. Потом пришёл Беня, вклинился в эту историю, и вытеснил оттуда татар. И несмотря на то, что у государства (Украины – прим. ред.) там 50 процентов плюс одна акция, фактически государство на сегодняшний день там ничего делать уже не может, он (Коломойский – прим. ред.) полностью им руководит, никаких инвестиций туда не вкладывает, эксплуатирует ещё то оборудование, которое было, оно приходит в состояние хлама», – рассказал политик.

Аналогичным способом, по словам ведущего программы Аркадия Мамонтова, олигарх осуществлял рейдерский захват и других крупных предприятий Украины, последним из которых является Одесский нефтеперерабатывающий завод.

При этом Юрий Болдырев также отметил, что хищная лапа украинского капиталиста не обошла стороной и сферу услуг.

«Он скупил большую часть авиационных активов и, в итоге, обанкротил свою кампанию «Аэросвит», в результате чего полторы тысячи высококвалифицированного персонала – лётчики, техники, диспетчеры остались без работы. И он им так и не выплатил зарплату, повисла задолженность по зарплате порядка 270 или 300 миллионов гривен, которые для него, как говорят, копейки. Но, он даже этого не сделал», – резюмировал политик.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил слова Игоря Коломойского о том, что самый главный актив, который президент Украины Петр Порошенко не смог у него забрать – это медиахолдинг «1+1».

Также ранее сообщалось о том, что украинские суды 19 раз подтвердили правоту Национального банка в спорах со структурами Игоря Коломойского, у которого отсудили порядка 1 миллиарда гривен.