Коломойский осадил Гордона и призвал даже не мечтать о развале России
Российской Федерации не грозит распад сегодня, поскольку она является единой и сплоченной страной.
Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил беглый олигарх, экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский.
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Так, он осадил журналиста, который заявил, что Россия может развалиться так же неожиданно, как и Советский Союз.
– Вы считаете, что Россия сплотилась?, – спросил Гордон.
– Ниче себе! Я считаю, что да. А сколько у Путина процентов, он взял?, – ответил Коломойский.
– А помните, как Советский Союз рассыпался – щелк и колосс на глиняных ногах упал и все. А какая сплоченная страна была, – продолжил журналист.
– Нет, не была она сплоченная. Тогда она не была сплоченная. Она была скреплена чем-то, но она не была сплоченная. Люди внутри уже, все национальные движения поднимались. В России же нет. Где национальные движения в России? Сегодня их нет и не может быть, – отрезал олигарх.
Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Гордон, известный своими несбывшимися прогнозами, напророчил грядущий развал России по примеру Советского Союза.
При этом он также заявил, что Украине сегодня угрожает распад и потеря государственности, чему способствует Российская Федерация во главе с Путиным.
Метки: Дмитрий Гордон, Игорь Коломойский
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