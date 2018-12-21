Коломойский осадил Гордона и призвал даже не мечтать о развале России

21.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Российской Федерации не грозит распад сегодня, поскольку она является единой и сплоченной страной.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил беглый олигарх, экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский.

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Так, он осадил журналиста, который заявил, что Россия может развалиться так же неожиданно, как и Советский Союз.

– Вы считаете, что Россия сплотилась?, – спросил Гордон.

– Ниче себе! Я считаю, что да. А сколько у Путина процентов, он взял?, – ответил Коломойский.

– А помните, как Советский Союз рассыпался – щелк и колосс на глиняных ногах упал и все. А какая сплоченная страна была, – продолжил журналист.

– Нет, не была она сплоченная. Тогда она не была сплоченная. Она была скреплена чем-то, но она не была сплоченная. Люди внутри уже, все национальные движения поднимались. В России же нет. Где национальные движения в России? Сегодня их нет и не может быть, – отрезал олигарх.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Гордон, известный своими несбывшимися прогнозами, напророчил грядущий развал России по примеру Советского Союза.

При этом он также заявил, что Украине сегодня угрожает распад и потеря государственности, чему способствует Российская Федерация во главе с Путиным.