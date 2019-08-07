07.08.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Коломойский плачется, что «до конца его жизни» Крым Украине не вернут

Даже при смене власти в России и новом президенте РФ Крым уже не вернется в состав Украины.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил экс-губернатор Днепропетровской области, олигарх Игорь Коломойский, который считается близким к президенту Владимиру Зеленскому.

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Он говорит, что в России не собирается вести бизнес «из принципиальных соображений».

«Если до конца моей жизни Крым не вернут, то 100 процентов Россия для меня закрыта», – сказал Коломойский.

«А вы думаете, вернут?», – уточнило издание.

«Хотелось бы, чтобы вернули, но надежды мало», – ответил олигарх.

Также он полагает, что без поддержки России Донбасс «реинтегрируется автоматически за одну неделю».

«А что с Крымом?», – снова поинтересовались журналисты.

«Ну не знаю. Когда России надоест страдать от санкций… Честно говоря, я не верю в смену власти у вас… Во всяком случае в обозримом будущем. Все говорят, что при жизни нынешнего президента это невозможно, а я думаю, что при жизни следующего президента это еще менее возможно. Должна быть ситуация а-ля 1991 год, когда СССР распался. Никто не ожидал, но он распался. Не стоит брать какие-то вещи, если ты заранее не продумал, как их отдать обратно. Крым был для России как отравленная пешка в шахматах», – утверждает Коломойский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Коломойский снял маску и перестал заигрывать с Россией.

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