Коломойский сбрасывает маску и прекращает заигрывать с Россией

07.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся протолкнуть изменения в Конституцию Украины, которые предусмотрены Минскими соглашениями.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил экс-губернатор Днепропетровской области, олигарх Игорь Коломойский, который считается близким к Зеленскому.

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Издание обратило внимание, что в последних интервью Коломойский смягчил риторику по Донбассу и называет происходящее там «гражданским конфликтом».

«Я и сейчас называю гражданским конфликтом. Но это наше внутреннее дело, и он перерос в горячую форму только благодаря Российской Федерации. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели», – сказал Коломойский.

По его словам, Минские соглашения не работают, поскольку в них есть пункт об изменении Конституции Украины.

«Этого не будет. Порошенко не сильно это проталкивал, даже если бы проталкивал, у него бы не получилось, и он это понимал. И Зеленскому не удастся. Украина — единое неделимое унитарное государство. Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов. Есть закон об особом статусе, он согласован минскими соглашениями, и его каждый год продлевают. Нужно убрать изменение Конституции, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Избрали всех, кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе», – говорит олигарх.

Также у него поинтересовались, какой совет он дал бы президенту РФ Владимиру Путину.

«Не совет, а пожелание. Побыстрей уйти с Украины, сохранив лицо», – заявил Коломойский.

«Вы же сами говорили, что Донбасс — это гражданский внутренний конфликт», – заметили журналисты.

«Да, но российские военные в нем участвуют. Вот пусть они и возвращаются домой», – ответил олигарх.

Киевский политтехнолог Алексей Голобуцкий, обслуживавший интересы экс-президента Петра Порошенко, обратил внимание, что Коломойский вновь становится на откровенно антироссийские позиции.

«Свежее интервью Коломойского «РБК» с достаточно резко сдвинутыми акцентами в сторону антироссийской позиции однозначно свидетельствует, что Коломойский позиционирует себя как активного политического игрока. Заметьте: в предыдущем большом интервью – а это было перед парламентскими выборами – говорил он примерно то же … Но совершенно с другими акцентами. В результате получилось, что «в Украине – гражданская война, хотя Россия способствует финансами», а Зеленский – вполне себе пророссийский деятель, как и Игорь Коломойский. То есть, Зеленский – хорошая альтернатива Медведчуку, а «Слуга народа» – привлекательная пророссийская альтернатива Опоплатформе и Оппоблоку.

Выборы прошли – и акценты в заявлениях Коломойского уже другие. На Донбассе – «финансируемый Россией военный конфликт внутри только двух областей по военной участия России». Просто нюанс – но выглядит уже как проукраинская позиция. Потому что сейчас у Коломойского другая задача: не поддержать своего протеже, а утвердиться самому в качестве серьезной политической фигуры, с которой должны считаться и договариваться все игроки», – пишет в своем блоге Голобуцкий.

Буквально недавно, как сообщал «ПолитНавигатор», Коломойский говорил, что конфликт в Донбассе выгоден США.

Также он прямо обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений.

После этого в Киеве стали говорить, что Коломойский, ранее выступавший душителем Русской весны и спонсором карательных батальонов, пытается понравиться России