Коломойский показал страшный компромат на Шария

05.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Подконтрольный олигарху Игорю Коломойскому телеканал «1+1» выдал в эфир компрометирующую с точки зрения украинских националистов запись выступления блогера Анатолия Шария, которого накануне ЦИК снял с выборов.

Живущий в США «активист» Майдана Ростислав Шапошников нашел старый ролик Шария, который хранился на его Youtube-канале с ограничением «доступ по ссылке».

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В этом ролике Шарий нелестно отзывался о галичанах.

«Я – украинец, а вы – не говорю «второй сорт» – вы просто полукровки. Вы наполовину поляки», – говорил Шарий о жителях Западной Украины.

Канал Коломойского показал старый ролик в эфире. Сюжет был призван продемонстрировать обоснованность решения о снятии Шария с выборов как «украинофоба».

Сам Шарий, как уже сообщал «ПолитНавигатор», после своего снятия с выборов обвинил нового президента Владимира Зеленского в том, что тот «прогнулся» под украинских националистов. Ведь именно новое руководство СБУ передало в ЦИК справку о том, что Шарий отсутствовал на Украине в последние 5 лет и не может участвовать в кампании.

Шарий позиционирует себя как «умеренный украинец», не поддерживающий Россию и ЛДНР, а потому выход скандального сюжета на «1+1» был для него крайне невыгоден.

«Эти мрази берут видео, которое нигде никогда не публиковалось, это видео было отправлено чётко пятерым людям, это видео личное, которое в своё время нарыл где-то дурачок», – возмутился сам Шарий в своём видеоблоге.

«Ты сейчас называешь «полукровками», какими-то недолюдьми граждан Украины, то есть такая была твоя позиция. За что ты вообще их обзывал? За то, что после майдана выходили на улицы с флагами Украины и пели гимн? Ты на чью тогда сторону вообще лил мельницу? Расскажи подробно, чем ты занимался в 2014 году. И давайте посмотрим комментарии с этого ролика, ведь там же была полная поддержка, ты же ориентировался на сторонников ДНР, России. Помнишь? Да, Толенька, не забывай это. Ты просто свои ролики пересмотри старые и посмотри, на какую аудиторию ты ориентировался. Я тебе хочу просто напомнить, что за разжигание межнациональной вражды, что, собственно, ты делал, есть уголовная статья», – с упоением прокомментировал оправдания Шария майданщик Шапошников.

Как сообщал «ПолитНавигатор», супруга Шария Ольга, которая пока остается участницей выборов в рамках партийного списка, отмечала, что команда нового президента Зеленского «продалась» экс-главе государства Петру Порошенко.