Шарий: Порошенко отдает приказы команде Зеленского

04.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Команда нового украинского президента Владимира Зеленского «продалась» экс-главе государства Петру Порошенко и вступит с ним в коалицию после грядущих парламентских выборов.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила журналистка Ольга Шарий – супруга известного видеоблогера Анатолия Шария.

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Она подчеркнула, что о работе «команды ЗЕ» на Порошенко свидетельствует запрет партии Шария участвовать в выборах.

«Мы увидели, что президент Петр Алексеевич приказал команде ЗЕ, и команда ЗЕ выполнила его приказ, отошла в сторонку и промолчала тихонечко в тряпочку. Команда ЗЕ могла отреагировать на то, что произошло вчера, на эти проплаченные митинги… Но вместо этого команда ЗЕ очень долго думала, что же сделать с Шарием, потому что сегодня №4 из списка «Слуга народа» говорил: «Что же мы можем сделать, чтобы Шария и Клюева не допустили к выборам?». И в итоге именно команда ЗЕ сделала так, чтобы Шария сняли», – утверждает журналистка.

«Получается, что Петя возвращается, Петя никуда не ушел и коалиция в Раде у нас может быть из Пети, «Слуги народа» и из «Голоса». Это будет «Армия. Мова. Вера» 2.0. Мы очень рады, что возвращаемся в прошлое», – заявила Шарий.

Ранее в центре Киева прошел инициированный экс-президентом Петром Порошенко митинг украинских националистов, требовавших не допускать к выборам Клюева и Шария, которых манифестанты называли «символами реванша» домайданных сил.