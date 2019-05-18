18.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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Коломойский похвалил Порошенко

Несмотря на внутренние конфликты, Украине под главнокомандованием Петра Порошенко удалось выстоять в войне с РФ. Об этом в интервью американскому «Радио Свобода» заявил вернувшийся на Украину после двух лет отсутствия олигарх Игорь Коломойский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы оцениваете президентство Петра Порошенко?» – спросил журналист.

«Неоднозначно. Есть и плюсы, и минусы. Мы выстояли в войне с Россией при нём, он верховный главнокомандующий. Но при этом нас раздирали внутренние конфликты», – заявил Коломойский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в интервью Коломойский предлагал сделать экс-президента Петра Порошенко главой МИД Украины.

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