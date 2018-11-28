Коломойский рассказал о памперсах для Кличко

28.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Мэр Киева Виталий Кличко сменил своего покровителя, олигарха Дмитрия Фирташа, на нового – президента страны Петра Порошенко и полностью ему подчиняется.

Об этом в интервью журналистке Соне Кошкиной заявил еще украинский олигарх Игорь Коломойский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кличко, если не пойдет в президенты, он будет всю жизнь с Порошенко. И в 19-м году будет вместе с Порошенко… Виталий Владимирович памперс не оденет для того, чтобы уйти от Порошенко, ему страшно не будет? Он без Порошенко шаг не сделает. Ему Петр Алексеевич вот так пальчиком помашет, он скажет: «Все». Как в том анекдоте – «Ша! Уже никто никуда не идет». Съездят в Вену, а что с этого? Уже я так понимаю, что Левочкин-Фирташ особо Кличком не командуют, там есть другие фавориты. Слышал про кого-то другого», – заявил Коломойский.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, скандально известный боевик АТО Илья Кива рассказал, что Порошенко и Кличко жрали коньяк с икрой, пока лохи гибли на Майдане.

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