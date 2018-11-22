Порошенко и Кличко жрали коньяк с икрой, пока лохи гибли на Майдане

22.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Во время кровавых событий на Евромайдане в 2014 году, когда рядовые боевики гибли под пулями на улице, олигарх Петр Порошенко и его подельник – будущий мэр Киева Виталий Кличко прятались в штабе в здании Дома профсоюзов и «снимали стресс» коньяком, закусывая бутербродами с икрой.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал скандально известный экс-боевик АТО Илья Кива, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было две истории (майдана – ред.), всегда было две истории. Это ты потом, когда набираешься политического опыта, когда входишь и начинаешь различать окрас людей, их мысли, их поступки, тогда понимаешь, что всегда две истории. Есть одни, – те, которые находятся на Грушевского, на Институтской, на баррикадах с сорокоградусными морозами, с отмороженными пальцами, объединённые желанием изменения будущего для своих детей. Но был второй этаж в Доме Профсоюзов, куда я случайно зашёл, я никогда там не был. Поверьте, я был самым простым парнем, бегающим, кидающим камни, борющимся. Это было настолько искренне!

Но как-то я попал на второй этаж Дома Профсоюзов. Я десять лет не пью, я слышу запах алкоголя очень резко. Всё было пропитано коньяком, дорогой икрой, пьяными лицами. Когда мы должны были скоординировать действия, потому что мы терялись, не понимали, нам было страшно. Это сегодня я воин, сегодня попробуйте посмотреть в мою сторону, потому что у меня пятилетний опыт! А тогда я был обыкновенный парень», – рассказал Кива.

«Было страшно, мы хотели попросить кого-то о помощи, услышать, что нам дальше делать, потому что нас убивают. И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко, это правда! Когда он вываливал на улицу бухой и языком еле ворочал, это тоже правда! Я помню бухого Кличко. И тогда всё смешалось в голове, некогда было отдавать оценку действиям. На сцене стояли одни, а умирали-то по факту другие. Революцию делают и рассчитываются одними жизнями, а нагревают карманы совершенно другие», – добавил экс-атошник.