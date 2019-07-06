Коломойский рассказал про роль американских «интернационалистов» в Донбассе

06.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Россия поддерживает повстанцев Донбасса, но основной того, что происходит сегодня в регионе, являются внутренние украинские противоречия.

Об этом в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил днепропетровский олигарх Игорь Коломойский, ранее активно участвовавший в подавлении Русской весны и создании украинских добровольческих батальонов.

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По его словам, в Донбассе имеет место «внутренний гражданский конфликт». Журналистка издания возмутилась этими словами, заявив о причастности РФ и российской технике в Донбассе.

«Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с того? Джавелины есть у нас? Это чья техника?», – сказал олигарх.

Он полагает, что американская техника предоставлена Украине, чтобы «поддерживать конфликт» и чтобы он «никогда не умирал».

Также олигарх не стал отрицать факт присутствия российских военнослужащих в Донбассе, но назвал это, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», «выполнением интернационального долга» и призвал не делать из такого положения дел катастрофу.

«Точно так же, как к нам приехали с другой стороны, из Западной Европы и США, тоже выполнять интернациональный долг. Но у нас основа, шампур этого конфликта — это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко — Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы», – резюмировал Коломойский.